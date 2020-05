Angela Merkel und Horst Seehofer : Mit Pech und Schwefel gegen Corona

Berlin Bundesinnenminister Horst Seehofer öffnet die Grenzen wieder und lobt die Kanzlerin. Angela Merkel buchstabiert in der Regierungsbefragung mit großer Leichtigkeit ihre Politik. Das Publikum staunt über das neue Mannschaftsspiel

Was hat er nicht schon alles erlebt? Rinderwahnsinn, Gammelfleisch, Schweinepest, verseuchte Eier. Alles bekämpft. Alles niedergerungen. Und jetzt: Kampf gegen das Corona-Virus. Horst Seehofer ist wieder an Deck. Wo war er all die Wochen? Im Grunde genommen sei er nie weg gewesen, versichert der Bundesinnenminister zur Mittagsstunde in Berlin. Er habe einfach viel gearbeitet im Ministerium in diesen Corona-Zeiten. Wer darf was? Und wer darf es wann? In seiner Zeit „in der Dunkelkammer“, wie Seehofer süffisant von seinen Wochen als nicht öffentlicher Minister erzählt, habe er sich auch viel „mit der Tracing App beschäftigt“, die kommen werde: freiwillig und dezentral, so dass möglichst viele Bürger mitmachen werden.

Der Minister hat noch eine Chefin, was man bei der Art des Auftritts von Seehofer manchmal kaum glauben kann. Aber doch ist da Angela Merkel, die ebenfalls zur Mittagszeit, einen gleichfalls recht bemerkenswerten Auftritt in Berlin hat. Befragung der Bundesregierung, die wiederum dem Bundestag mitgeteilt hat, „die Bundeskanzlerin steht zur Verfügung“. 66 Minuten werden daraus. Das Plenum ist mit einem oder zwei Corona-Abstandsplätzen zwischen den Volksvertretern bis in die letzte Reihe gut besucht. Merkel-Auftritt ist Extra-Zeit. Das gesamte Alphabet der Krisen- und Corona-Politik wird abgefragt: Kurzarbeit und Existenzvernichtung durch die AfD, Tracing-App, Impfstoff und Künstlerrettung durch die FDP, der jüngste Quarantänefall im Kreis Coesfeld nach Masseninfektionen in einem Fleischbetrieb durch die Union, dunkle Machenschaften russischer Geheimdienste durch die Grünen, Klimaschutz und europäische Geldpolitik durch die SPD sowie Unterstützung für Mitarbeiter in Pflege und Gesundheit durch die Linke. Merkel schüttelt alle Antworten scheinbar aus dem Ärmel, hat Details parat, und wo sie nicht ganz so sattelfest wirkt, kontert Sie mit Humor.

Dem Linken-Abgeordneten Harald Weinberg etwa bietet sie an, er möge ihr getrost eine Zusammenfassung seiner Eindrücke aus dem Gesundheitswesen zukommen lassen. Sie werde alles lesen, denn: „Ich ja ein aufmerksamer, ja, Zeitmensch, um nicht Genosse zu sagen“, gibt Merkel dem Genossen Weinberg mit in den Tag. Heiterkeit im Plenum. Fragen zu möglichen, wahrscheinlichen oder sonst irgendwie geplanten Steuererhöhungen oder Vermögensabgaben zur Finanzierung der Corona-Folgen bügelt sie ab. Nichts geplant. Denn: „Sonst wären wir Zukunftsvorherseher, und das maße ich mir nicht an“, sagt Merkel.

Einen Kilometer Luftlinie von Merkel entfernt lobt Seehofer das derzeit tolle Mannschaftsspiel der Bundesregierung. Man gehe richtig gern zur Arbeit. Vorne die Kanzlerin, um sie versammelt die Mannschaft, auch er: „Man stimmt sich ab und dann wird gemeinsam marschiert.“ In diesem Fall wieder in Richtung offener deutscher und europäischer Grenzen. Der Bundesminister für die Innere Sicherheit, für die Gefahrenabwehr und kraft seines Amtes auch Minister für den Sport freut sich zur Wochenmitte auf das Wochenende. Wegen zweier Dinge. Erstens: Lockerung der Grenzkontrollen. Zweitens: Neustart der Fußball-Bundesliga.

Ein Hochamt für den Minister für Sicherheit und Sport. Seehofer will ab diesem Samstag die Kontrollen an deutschen Grenzen deutlich lockern und ab 16. Juni ganz darauf verzichten. Wegen der hohen Disziplin weiter Teile der Bevölkerung sei das „Infektionsgeschehen“ in einem Maße zurückgegangen, dass man vom Corona-strengen Grenzregime zunächst abrücken könne. Wohl gemerkt: Dies sei die Absicht. Wenn sich das „Infektionsgeschehen“ aber wieder verschlechtere, werde man reagieren. Im Zweifel hieße es dann: Grenzen wieder zu. Und zweitens sagt Seehofer zum Neustart der Fußball-Bundesliga: „Ein Stück Lebensfreude und Lebensinhalt“ kehre damit – „auch für mich“ – zurück. Aber kein Vertun: „Das Risiko ist da. Und deshalb ist höchste Disziplin gefragt.“ Für den Profi-Fußball gelten dieselben Regeln für Mitarbeiter in seinem Ministerium oder die gesamte Bevölkerung: „Eine Infektion führt zur Quarantäne.“

Der Bundesinnenminister hat seinen Staatssekretär Hans-Georg Engelke, den er zur Präsentation seiner jüngsten (Grenz-) Lockerungsübung mitgebracht hat, mit den Nachbarstaaten Frankreich, der Schweiz und Österreich eine Verabredung erarbeiten lassen. Danach sollen ab Samstag wieder alle Grenzübergänge zu diesen Staaten geöffnet und nur noch stichprobenartig kontrolliert werden soll. An der Grenze zu Luxemburg sollen die Kontrollen dann ganz enden. An der Grenze zu Dänemark sei Deutschland gleichfalls bereit, die Kontrollen einzustellen, wenn Kopenhagen mitmacht. Seehofer: „Wir verbinden das mit der klaren Zielsetzung, dass wir den freien Reiseverkehr ab Mitte Juni wieder wollen.“

Zustimmung für diese Entscheidung für einen stufenweisen Verzicht auf Grenzkontrollen und Einreisebedingungen bekommt der Innenminister von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU): „Erstens: Das Pandemiegeschehen der Länder um Deutschland herum entwickelt sich weitgehend positiv. Zweitens: Wir dürfen die europäische Gemeinschaft emotional nicht weiter belasten.“ Und weiter: „Die Einschränkungen in den Grenzgebieten, etwa in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen oder im Saarland, mit Kontaktverboten für Eheleute oder Einreisestopp für feste Arbeitskräfte – das kann so nicht weitergehen.“