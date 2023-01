Coronawelle in der Volksrepublik Die Testpflicht für Einreisende aus China hat Tücken

Die Debatte wirkt wie ein unfreiwilliges Dé­jà-vu. Eine Testpflicht für Einreisende aus einem bestimmten Land? Das klingt 2023 ähnlich weit weg wie Ausgangsbeschränkungen und Nudelnotstand in Supermärkten. Die Pandemie ist vorbei – in China allerdings geht es gerade erst richtig los. Infektionszahlen in Millionenhöhe, menschenleere Geisterstädte, Krematorien, die mit dem Verbrennen von Leichen nicht hinterherkommen – die Nachrichten wirken aus der Zeit gefallen.