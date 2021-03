Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz : Für das Corona-Desaster will niemand verantwortlich sein

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Markus Söder (CSU, l) und Michael Müller (SPD, r) nach Beratungen von Bund und Ländern über weitere Corona-Maßnahmen. Das Foto stammt aus der Sitzung im Januar 2021. Foto: dpa/Michael Kappeler

Meinung In der Corona-Politik stehen Bund und Länder vor einem Scherbenhaufen. Doch niemand fühlt sich deswegen schuldig. Für die Demokratie ist das ein Armutszeugnis.

Der Erfolg hat viele Väter (und Mütter), der Misserfolg ist ein Waisenkind. Dieser bekannte Spruch des britischen Nationalökonomen Richard Cobden aus dem 19. Jahrhundert gilt in der Corona-Krise ganz besonders. Die Pandemiebekämpfung ist Bund und Ländern aus der Hand geglitten. Wer aber trägt dafür die Verantwortung?

Die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus treffen die Ministerpräsidenten der Länder gemeinsam mit der Kanzlerin und ihrem Kabinett. Es ist gut, dass nicht eine Person, eben die Regierungschefin, durchregiert und einsame Beschlüsse fällt. Entscheidungen, die zusammen mit den für die Gefahrenabwehr zuständigen Ministerpräsidenten gefällt werden, decken besser die Befindlichkeiten eines ganzen Landes ab. Und sie werden wohl auch konsequenter umgesetzt.

Was passiert aber, wenn dieses Gremium mehrfach falsch und an den bekannten Fakten vorbei ihre Beschlüsse trifft? Es ist mittlerweile unstrittig, dass der leichte Lockdown Ende Oktober eine halbherzige Entscheidung war. Gleich mehrfach mussten die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin nachschärfen, zuletzt Anfang Januar. Bei ihrer Sitzung am 3. März brachte die Runde dann ein umfangreiches Lockerungspaket auf den Weg, mit einer verwirrenden Zahl von Inzidenzregeln und komplizierten Schul- und Ladenöffnungen. Schon damals warnten die meisten Wissenschaftler davor, dass bereits die dritte Corona-Welle unterwegs sei und die Öffnungen zur Unzeit kämen. Gehört wurden sie nicht, der verständliche Wunsch der Menschen nach Lockerungen war übermächtig.

Doch das Coronavirus hält sich nicht an solche nachvollziehbaren Stimmungen. Durch die ansteckendere Variante B.1.1.7 schnellten die Infektionszahlen wieder in die Höhe. Schon Anfang April dürften sie die Werte der zweiten Welle überschreiten. Also ziehen die Länderchefs gemeinsam mit der Kanzlerin die Notbremse. Der Lockdown, mal stärker, mal schwächer, wird bis zum 18. April anhalten – jetzt fast schon ein halbes Jahr. Kinder und Jugendliche können in dieser Zeit nicht richtig unterrichtet werden, Erstsemester haben noch nie eine Uni von innen gesehen, Gastronomen und Kulturschaffende sind mit einem Dauer-Berufsverbot belegt, und die Einzelhändler kommen kaum über die Runden. Das ist, man muss es leider sagen, auch das Ergebnis einer wenig konsequenten Krisenpolitik der wichtigsten politischen Entscheidungsträger. Hinzu kommen die Versäumnisse bei der Beschaffung von Impfstoffen, Schnelltests und guten Lüftungssystemen.

Bei einer Politik mit klaren Zuständigkeiten müsste jetzt die Suche nach den Verantwortlichen kommen. Doch die gestaltet sich in dieser Phase schwierig. Denn über die Länder sind alle demokratischen Parteien an der Entscheidungsfindung beteiligt. Alle tragen also – in abgestufter Form – Verantwortung für die Misserfolge der jüngsten Zeit. Man darf damit nicht der rechtspopulistischen AfD das Wort reden. Denn die hat sich gänzlich aus der Verantwortung gestohlen und sympathisiert zum Teil offen mit den Rechtsradikalen und Verschwörungstheoretikern unter den Corona-Leugnern.

Doch wer hat nun bei den beiden wichtigen Sitzungen Ende Oktober und Anfang März die falschen Entscheidungen getroffen? Waren es Merkel und ihre Berater, oder doch eher die Ministerpräsidenten? Und dort die von der Union oder die von der SPD? Einzig der thüringische Landeschef Bodo Ramelow von der Linkspartei und sein christdemokratischer Kollege Michael Kretschmer aus Sachsen haben öffentlich zugegeben, dass sie besser dem rigiden Kurs der Kanzlerin Ende Oktober gefolgt wären. Eine löbliche Ausnahme. Die anderen haben eher abgewiegelt und gesundgebetet.

Auch die Kanzlerin hat offenbar nicht die Kraft, mit den Länderchefs Tacheles zu reden. Sie könnte sich entweder distanzieren oder die Ministerpräsidenten mit Nachdruck auf ihre Linie bringen. Beides tut sie nicht. Es besteht sogar die Möglichkeit, die Pandemiebekämpfung über ein Gesetz im Bundestag auf eine neue Grundlage zu stellen und die Verantwortlichkeiten von Bund und Ländern zu klären. Stattdessen bevorzugt sie die außerparlamentarischen und in der Verfassung nicht vorgesehenen Runden mit den Länderchefs und ihrer unklaren Verantwortung.

In einer Demokratie kommt es darauf an, dass Politiker ihre Entscheidungen transparent machen und der Wähler ihnen bei Misserfolg das Vertrauen entzieht. Der renommierte US-Politologe Francis Fukuyama sieht darin die Überlegenheit des demokratischen Systems, wenn eine Regierung zur Rechenschaft gezogen wird. Doch ist das möglich bei Runden wie der Ministerpräsidentenkonferenz und der Kanzlerin?

Der Wähler hat sich dafür nun einen Ersatz gesucht. Er macht die stärkste politische Kraft im Lande dafür verantwortlich – die Union. Weil Impfungen und Tests nicht funktionieren und die Beteiligten falsche Beschlüsse fassten, verlieren CDU und CSU in Umfragen. Hinzu kommen die unfassbare Bereicherung mancher Abgeordneter dieser Parteien in der Krise und auch die ungeklärten Fragen, denen sich Gesundheitsminister Jens Spahn stellen muss. Seit den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist die Stimmung umgeschlagen: Die Union, die letzte große Volkspartei, steht am Pranger.