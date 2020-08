Polizei-Bilanz : Mehr als 300 Festnahmen bei Demos in Berlin

Berlin Die Polizei hat am frühen Sonntagabend eine Bilanz des Demo-Wochenendes in Berlin gezogen. Demnach gab es 316 Festnahmen und 33 verletzte Polizisten.

In Berlin hatte es am Samstag - und auch am Sonntag - mehrere Protestkundgebungen gegen die Corona-Politik der Regierung gegeben. Dabei eskalierte am Samstagabend die Lage vor dem Reichstagsgebäude: Mehrere hundert rechtsextreme Demonstranten stürmten die Treppe des Reichstagsgebäudes.