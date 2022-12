Steigende Infektionszahlen CDU-Außenpolitiker fordert Stopp aller Flugverbindungen mit China

Die Volksrepublik hatte in diesem Monat nach landesweiten Protesten überraschend das Ende ihrer umstrittenen Null-Covid-Politik eingeläutet, seither gehen die Infektionszahlen in die Höhe. Wegen des Endes der Testpflicht ist es nach Behördenangaben aber inzwischen unmöglich, die Zahl der Corona-Fälle abzuschätzen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte sich ihrerseits am Mittwoch „sehr besorgt“ über die verschärfte Corona-Infektionslage in China gezeigt.