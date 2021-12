Neue Corona-Maßnahmen : Bund und Länder planen strenge Kontaktbeschränkungen

Berlin Vor dem nächsten Corona-Gipfel an diesem Donnerstag stehen weitgehende Verschärfungen im Raum. Das geht aus einem ersten Beschlussentwurf hervor. Noch offen ist, ab wann der Impfstatus aufgrund nachlassender Wirkung der Vakzine seine Gültigkeit verlieren soll.

Bund und Länder wollen an diesem Donnerstag über weitergehende Corona-Maßnahmen beraten, um die vierte Infektionswelle zu brechen. Dabei zeichnen sich deutliche Verschärfungen ab, nicht nur in Ländern mit sehr hohen Infektionszahlen. So wollen Bund und Länder offenbar eine Maskenpflicht an Schulen wiedereinführen. „In den Schulen gilt eine Maskenpflicht für alle Klassenstufen“, heißt es in einer ersten Beschlussvorlage, die unserer Redaktion vorliegt. Der Entwurf enthält jedoch noch viele offene Punkte.