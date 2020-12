Reaktionen auf Bund-Länder-Corona-Beschlüsse : Breite Unterstützung von Kommunen, Kirchen und Opposition

Berlin FDP und Grüne fordern eine längerfristige Strategie für die Zeit ab 10. Januar. Katholiken und Protestanten sind erleichtert über die Gottesdienst-Regelung an Weihnachten.

Der Städte- und Gemeindebund hielt die Beschlüsse „für hart, aber unvermeidbar“, wie Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte. „In der derzeitigen, sehr kritischen Situation haben wir keine Zeit mehr zu verlieren.“ Es bleibe aber dabei, dass für den Erfolg der beschlossenen Maßnahmen die Akzeptanz und Mitwirkung der Menschen entscheidend sei. „Die eigentliche Bewährungsprobe in der Pandemie kommt an den Weihnachtstagen“, sagte Landsberg. „Alle wissen, dass Polizei und Ordnungsamt nicht hinter die Wohnungstür schauen können und wollen. Wenn es dann heißt, sich auf wenige erwachsene Personen zu beschränken, wird das in vielen Familien eine schwere Entscheidung. Dabei müssen wir auch darauf hinweisen, dass es gerade nicht der Sinn der Sache ist, am Heiligabend, am ersten Weihnachtstag und am zweiten Weihnachtstag jeweils aus einer anderen Familie zusätzlich zwei oder drei Leute einzuladen. Hier ist die Vernunft und die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger gefragt“, betonte Landsberg.