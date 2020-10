Corona-Beschlüsse : Touristiker und Politiker kritisieren Beherbergungsverbot

Berlin/Hamburg Nicht nur die Industrie ist enttäuscht über die neuen Corona-Beschlüsse zu Reisen in Deutschland. Auch aus der Politik kommt Kritik. Zum Beherbergungsverbot hatten Kanzlerin und Länderchefs am Abend keine gemeinsame Linie gefunden.

Kritik gab es nach den neuen Corona-Beschlüssen im Kanzleramt vor allem an den Reisebeschränkungen. Der Deutsche Tourismusverband ist enttäuscht, dass das Beherbergungsverbot fortbestehen soll. „Es ist herber Rückschlag für das Reiseland Deutschland, dass die Beherbergungsverbote in vielen Bundesländern zunächst weiter Bestand haben“, sagte Geschäftsführer Norbert Kunz am Abend.

Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher sieht ein Beherbergungsverbot zur Eindämmung der Pandemie weiter kritisch. Ein solches Verbot habe für die Hansestadt als Zentrum einer 5-Millionen-Einwohnerregion „kaum eine positive Wirkung“, sagte der SPD-Politiker am Abend.„Wir sind in einer kritischen Phase der Pandemie. Die aktuellen Berichte aus unseren europäischen Nachbarländern sind alarmierend“, warnte Tschentscher. Es komme jetzt darauf an, einen erneuten Lockdown zu verhindern. „Dort, wo das Ansteckungsrisiko größer ist, müssen besondere Vorsicht und strengere Regeln gelten, also bei Veranstaltungen, in der Gastronomie, bei privaten Feiern und dort, wo es im öffentlichen Raum eng wird.“ Hamburg habe bereits in vielen Bereichen die Kontakte stärker beschränkt, strengere Vorgaben für private Feiern aufgestellt und die Einhaltung der Regelungen konsequenter kontrolliert. „Dies hat uns als zweitgrößte Stadt Deutschlands geholfen, bisher unter dem kritischen Wert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen zu bleiben“, sagte der Bürgermeister. „Aber das Virus macht keinen Halt an Stadtgrenzen, deshalb sind einheitliche Leitlinien für ganz Deutschland wichtig, die wir heute beschlossen haben.“