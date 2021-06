Papier des Bundesverteidigungsministeriums : Bundeswehr ließ knapp 140 Übungen wegen Corona-Amtshilfe ausfallen

Berlin Wegen der Amtshilfe der Bundeswehr für die Kommunen in der Corona-Pandemie hat die Ausbildung der Soldatinnen und Soldaten gelitten. Das macht die Antwort des Bundesverteidigungsministeriums auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion deutlich.

Wegen der Amtshilfe der Bundeswehr für die Kommunen in der Corona-Pandemie hat die Ausbildung der Soldatinnen und Soldaten gelitten. Das macht die Antwort des Bundesverteidigungsministeriums auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion deutlich. „Im Zuge der Pandemie konnte insgesamt ein Rückgang der durchgeführten Trainings in den Streitkräften verzeichnet werden“, heißt es darin. „Im Verhältnis zu 2019 wurden bislang 19 Prozent weniger Laufbahnausbildungen, 35 Prozent weniger Fachausbildungen und 43 Prozent weniger Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen an den Ausbildungseinrichtungen durchgeführt“, so das Ministerium. Außerdem wurden 97 Übungen im Jahr 2020 abgesagt. 2021 waren es der Antwort zufolge bisher 40 Übungen und Übungsbeteiligungen, die weggefallen sind.