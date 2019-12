COP25 in Madrid : Nur Mini-Maß bei der Weltklimakonferenz

COP25 in Madrid

Verhandeln bis zur Erschöpfung: Am Rande des Klimagipfels in Madrid laden zwei Teilnehmer ihre Akkus auf. Foto: AFP/CRISTINA QUICLER

Berlin Die UN-Konferenz in Madrid ruft lediglich zu verstärkten Anstrengungen im Kampf gegen die Erderwärmung auf. Die Hilfe für arme Länder und die Ausgestaltung des Emissionshandels hat sie vertagt.

Trotz alarmierender Zahlen zum Klimawandel und monatelanger Proteste von Umweltschützern hat die Weltklimakonferenz in Madrid zum Abschluss ihrer zweiwöchigen Verhandlungen nur einen Minimalkonsens mit Appell-Charakter vorgelegt. Das Plenum einigte sich am Sonntag darauf, die knapp 200 Staaten an ihre Zusage zu erinnern, 2020 ihre Klimaschutzziele für 2030 möglichst zu verschärfen. Damit werde der internationale Fahrplan bekräftigt, der im Pariser Klimaabkommen festgeschrieben sei. Die UN-Konferenz scheiterte zugleich mit ihrem zentralen Vorhaben, den globalen Emissionshandel mit Klimaschutz-Gutschriften zu regeln. Die Debatte wurde aufs nächste Jahr verschoben. Auch die konkrete Hilfe für arme Länder wurde vertagt.