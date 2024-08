„Compact“-Verbot gescheitert Was haben Sie da angerichtet, Frau Faeser?

Doch trotzdem ist Vorsicht geboten. Denn die Gesinnung der Macher einer Zeitschrift hat noch keine rechtlichen Konsequenzen. Sie gebietet nur eine genaue Beobachtung dieser Szene. Solange sich die Rechtsextremen in Wort und Bild nicht klar gegen unsere demokratische Ordnung aussprechen oder volksverhetzende und antisemitische Inhalte teilen, sind auch sie durch die Meinungsfreiheit geschützt. Da mag man noch so sehr Anstoß nehmen an ihren Verschwörungstheorien und falschen Behauptungen. Aber der Staat darf nicht darüber richten, welche Aussagen wahr und welche Aussagen falsch sind. Das muss er dem mündigen Bürger und der mündigen Bürgerin überlassen.