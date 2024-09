Zweitgrößte deutsche Bank sieht reges Interesse Warum der Bund jetzt seine Commerzbank-Aktien verkauft

Die Bundesregierung will einen größeren Teil ihres Aktienpakets an der zweitgrößten deutschen Bank, der Commerzbank, verkaufen. Ein „begrenzter erster Schritt“ zur Veräußerung der Aktien werde in Kürze getan, hieß es im Bundesfinanzministerium. Die Commerzbank-Papiere gaben am Mittwoch rund zwei Prozent nach und gehörten damit zu den größten Verlierern im Dax. An dem Geldhaus gebe es aber reges Interesse, sagte Vize-Chefin Bettina Orlopp am Mittwoch beim „Handelsblatt Banken-Gipfel“ in Frankfurt.