Michael Müller : Comeback eines Glücklosen

Berlin Michael Müller hat in Berlin nichts mehr zu verlieren. Für das Amt des Regierenden Bürgermeisters wird er nicht erneut antreten. Trotz dieser schwachen Position genießt er als Chef der Ministerpräsidentenkonferenz viel Rückhalt.

Michael Müller fiel diese Aufgabe turnusgemäß zu, nicht etwa per Abstimmung. In der Ministerpräsidentenkonferenz ist es seit jeher eine Art Glücksspiel, ob die jeweils amtierende Regierungschefin oder der jeweilige Regierungschef den Job gut macht. Bei Müller gab es im Vorfeld extreme Vorbehalte. Ausgerechnet er, der die Chaos-Hauptstadt Berlin nicht im Griff habe, solle jetzt auch noch für alle Länder in einer nationalen Notlage die Verhandlungen mit dem Bund führen? Gott bewahre, hieß es vor der Übergabe des Staffelstabes von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an Müller, bloß nicht er.

Beispiel vom Jahresanfang: Am Montag, 4. Januar, hatte Berlins Bildungssenatorin und Müllers Parteifreundin Sandra Scheeres mit ihren Amtskollegen in der Kultusministerkonferenz für rasche Schulöffnungen gestimmt. Müller nannte solche Öffnungen ab dem 11. Januar am Dienstag sinngemäß abenteurlich, einen Tag später stimmte sein rot-rot-grüner Senat aber für die Rückkehr zum Präsenzunterricht ab dem 11. Januar. Im Anschluss sagte Müller, die mit dem Bund beschlossenen Maßnahmen würden aber dennoch bis 31. Januar verlängert, was Scheeres’ Plänen entgegenstand. Mit Blick auf die Schulen war das Chaos bereits perfekt, hunderttausende Eltern in Berlin maximal verwirrt. Doch es ging weiter. Am Donnerstag lobte Müller die Schulöffnungen wieder und erst am Freitagabend teilte der Senat schließlich mit, die Schulen blieben am Montag doch geschlossen.