Für CO2-Zertifikate : Pinkwart will Stromsteuer abschaffen

Düsseldorf NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart unternimmt einen neuen Vorstoß in der Debatte um den Klimaschutz: Er will das System der Klimagas-Zertifikate auf die Bereiche Mobilität und Wärme ausdehnen.

Er schlägt dafür die Übertragung des Zertifikate-Handels der Europäischen Union (EU) auf die Sektoren Verkehr und Heizungsmarkt vor. „So können wir die Mengen an CO 2 -Ausstoß exakt steuern und die Anpassungen der Akteure dem Markt überlassen“, begründete der Minister seinen Vorschlag. Bislang beteiligt sich nur die Industrie an diesem System, wonach Energieversorger und große Industriekonzerne für jede Tonne des klimaschädlichen Gases Kohlendioxid, die sie ausstoßen, ein EU-Zertifikat erwerben müssen. Diese Zertifikate können gehandelt werden, zurzeit liegt der Preis bei gut 20 Euro pro Tonne. Etwa die Hälfte des in Deutschland ausgestoßenen Kohlendioxids wird derzeit so erfasst.