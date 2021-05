Nach Kritik wegen rassistischer Äußerungen : Co-Vorsitzender der Jungen Alternative verlässt die AfD

Berlin Der neue Chef des AfD-Nachwuchses ist aus der Partei ausgetreten. Einen Grund dafür nannte er wohl zunächst nicht, er war jedoch erst vor wenigen Tagen wegen rassistischer Äußerungen in die Kritik geraten.

Der frisch gewählte Vorsitzende der Jungen Alternative (JA), Marvin Neumann, hat seinen Austritt aus der AfD erklärt. Ein Sprecher der Partei teilte am Montag auf Anfrage mit, der JA-Vorsitzende habe seinen Austritt nicht begründet. Neumann war in der vergangenen Woche wegen früheren Äußerungen in sozialen Medien in die Kritik geraten.