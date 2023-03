Berliner Republik Claudia Roth und die Frage nach dem Oscar-Ticket

Die Grünen-Politikerin Claudia Roth jedenfalls trat die Reise in die USA an, „auf ausdrücklichen Wunsch“ von „Im Westen nichts Neues“-Regisseur Edward Berger, wie ihr Sprecher später mitteilt. Sie nahm dann sogar an der begehrten Veranstaltung im Dolby Theatre teil. Dieses Event ist in der Regel nur einer sehr illustren Schar von Filmschaffenden vorbehalten. Respekt möchte man meinen, die deutsche Kulturpolitik hat Zugänge bis in die innersten Kreise Hollywoods. So weit, so gut.