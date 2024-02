Antisemitismus Claudia Roth hat aus dem Documenta-Skandal nichts gelernt

Roth war am Wochenende dabei, saß im Publikum, das zu jenen Reden applaudierte, die nun in der Kritik stehen. Es wäre angebracht gewesen, direkt danach die Äußerungen zu verurteilen, Aufklärung anzukündigen. Ihre Erklärung an diesem Montag kam wieder viel zu spät. Jetzt muss Roth zeigen, dass sie es ernst meint und darlegen, wie staatliche Kulturförderung mit Künstlern umgeht, die sich antisemitisch äußern. Das ist keine Bagatelle, hier geht es mittlerweile auch um Claudia Roth im Amt der Kulturstaatsministerin. Sie läuft Gefahr, politisch über diesen neuen antisemitischen Vorfall zu stolpern und weiter an Glaubwürdigkeit zu verlieren.