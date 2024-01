Gedenktag am Samstag Jüdischer Zusammenschluss ruft zu mehr Aufklärung über Holocaust auf

Die Zahl der wichtigen Zeitzeugen schwinde jedoch schnell. Nach der von der Claims Conference veröffentlichten Studie lebt fast die Hälfte aller Überlebenden der Schoah, wie der Holocaust in Israel genannt wird, in Israel (49 Prozent). 16 Prozent leben in den USA und 17,5 Prozent in Westeuropa. In Europa leben die meisten Überlebenden in Frankreich (21 900), in Deutschland sind es 14 200 Überlebende. 95 Prozent der Überlebenden sind sogenannte Child Survivors, sie waren am Ende des Zweiten Weltkriegs im Durchschnitt erst sieben Jahre alt. Das Durchschnittsalter der Überlebenden liegt bei 86 Jahren. Die älteste Überlebende ist 112 Jahre alt.