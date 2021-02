Impfstoffbeauftragter : Der Mann, der durchgreift, wenn es klemmt

Wer ist Christoph Krupp, der auf Vorschlag von Vizekanzler Olaf Scholz zum Impfstoffbeauftragten der Bundesregierung berufen wurde und der mit seiner Task Force Lieferengpässe auflösen und Deutschland zum führenden Impfstoffstandort machen soll?

In der Tat steckte Krupp bei der Bima gerade in einer Phase, in der er den Wohnungsbau in Deutschland anzukurbeln begonnen hatte – mit den Mitteln einer Bundesbehörde, die dafür vor allem auf Kommunalverwaltungen angewiesen ist. Dieser Job soll ab 1. März ruhen, wenn Krupp und seine Impfstoff-Task-Force im Zuständigkeitsbereich von CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier die Arbeit aufnimmt. Seine Aufgabe ist es, sowohl kurzfristig Lieferengpässe bei Lipiden zu beseitigen, die in ungeahnten Mengen für den Biontech-Impfstoff gebraucht werden, als auch mittelfristig Deutschland zu einem der führenden Impfstoffproduktionsländer der Welt zu machen. Dafür wird er ein Förderprogramm an die Hand bekommen, um Investitionen in Produktionsstätten noch attraktiver zu machen.