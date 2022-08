Bundesverteidigungsministerin : Lambrecht muss Fragen zu Hubschrauber-Foto ihres Sohnes beantworten

Köln Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) muss der Presse Fragen zur Entstehung und Veröffentlichung eines Fotos beantworten, das ihren Sohn in einem Hubschrauber der Bundeswehr zeigt. Ein Journalist hatte einen Eilantrag gestellt, dem teilweise stattgegeben wurde.

Lambrecht hatte Mitte April in einem Regierungshubschrauber zu einem Truppenbesuch in Norddeutschland ihren 21-jährigen Sohn mitgenommen. Am nächsten Tag und nach einer Hotelübernachtung ging es mit Auto und Personenschützern auf die nahe Insel Sylt. Das Verteidigungsministerium verweist darauf, dass Lambrecht den Mitflug ordnungsgemäß beantragt und die Kosten voll übernommen habe. Der Sohn hatte auf seinem Instagram-Profil ein Foto von dem Flug veröffentlicht.