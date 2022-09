Verteidigungsministerin zur Sicherheitsstrategie : Christine Lambrecht fordert militärische Führungsrolle von Deutschland

Berlin Ob man wolle oder nicht, Deutschland müsse unter anderem aufgrund seiner Größe und seiner Wirtschaftskraft auch militärisch eine Führungsposition einnehmen. Das sagte die SPD-Politikerin in einer Grundsatzrede und forderte Investitionen in die Verteidigung.

Deutschland muss nach Auffassung von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) auch in militärischen Fragen eine Führungsrolle in Europa und der Welt übernehmen. „Deutschlands Größe, seine geografische Lage, seine Wirtschaftskraft, kurz: sein Gewicht, machen uns zu einer Führungsmacht, ob wir es wollen oder nicht.

Auch im Militärischen“, sagte Lambrecht in einer Grundsatzrede zur Nationalen Sicherheitsstrategie in Berlin. Dazu erforderlich sei, dass Deutschland gemäß dem Nato-Ziel dauerhaft zwei Prozent des BIP in die Verteidigung investiert.