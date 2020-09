Christina Schulze Föcking und Angela Erwin im Interview : „Die Täter machen vor keinem Alter halt“

Interview Düsseldorf Im Kampf gegen den massenhaften Missbrauch von Kindern fordern die CDU-Politikerinnen die Vorratsdatenspeicherung und längere Verjährungsfristen.

Schulze Föcking Ich war kürzlich in der Ermittlungsbehörde, wo all das beschlagnahmte Material gesichtet werden muss. Ich kann nur sagen: Es ist viel grausamer, als alles, was man sich vorstellen kann. Erwachsene Männer gebrauchen ihre eigenen Kinder wie Gegenstände, wie Puppen. Und das mit einer Selbstverständlichkeit, die erschüttert. Es ist schrecklich, auf den Bildern zu sehen, wie diese Kinder teilweise groß werden, ohne dass ihnen jemand zu Hilfe gekommen ist. Ich habe oft schlaflose Nächte.