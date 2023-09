Ethikerin Christiane Woopen „Liberalisierung ist für mich die falsche Kategorie“

Woopen Das haben wir bisher nicht abgefragt. Ich kann nur sagen, dass ich alle Beteiligten so erlebe, dass sie offen in die Diskussion gehen und wir um ein differenziertes Gutachten ringen. Es gibt Fragen, zu denen man unterschiedliche Haltungen vertreten kann. Und trotzdem muss man in einer solch vielfältigen Gesellschaft eine gesetzliche Regelung finden.