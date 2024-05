Ex-Bundespräsident Christian Wulff 75 Jahre Grundgesetz – „Die Demokratie klingelt nicht, wenn sie geht“

Christian Wulff ist gern in Bonn. Als schönste Erinnerung an die Bundesstadt nennt der frühere Bundespräsident den Tag der Deutschen Einheit in seiner Amtszeit 2011 mit 40.000 Besuchern rund um die Villa Hammerschmidt, „als Richard von Weizsäcker und die Telekom Baskets eine große Show auf der Bühne boten“, wie er sagt. Kurz vor dem 75. Geburtstag des Grundgesetzes war Wulff wieder in Bonn. Mit ihm sprachen Bernd Eyermann, Helge Matthiesen und Marie Schneider vom Bonner „General-Anzeiger“.