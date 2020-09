Kostenpflichtiger Inhalt: Vor dem Parteitag : Die FDP hat ein Frauenproblem

Generalsekretärin Linda Teuteberg und FDP-Chef Christian Lindner beim Bundesparteitag im April 2019. Teuteberg verliert ihren Posten. Foto: picture alliance/dpa/Britta Pedersen

Berlin Der Parteitag der Liberalen am Wochenende dürfte zwar für mehr weibliche Präsidiumsmitglieder sorgen, doch in der Außendarstellung dominieren weiter die Männer. Das lässt sich in einzelnen Fragen jeweils gut begründen – insgesamt aber bleibt viel Luft nach oben.