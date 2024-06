Wenn man Putin gewähren ließe Ukraine-Krieg: Lindner warnt vor Zerbrechen von EU und Nato

In drei ostdeutschen Bundesländern wird in diesem Jahr ein neuer Landtag gewählt: in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Parteien wie die AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bekamen zuletzt viel Zuspruch. Beide Parteien stehen für eine radikal andere Ukraine-Politik und kritisieren westliche Waffenlieferungen an das von Russland angegriffene Land.