Institut kritisiert Lindners Haushaltspolitik Trotz Schuldenbremse bricht Deutschland die Drei-Prozent-Defizitgrenze

Möglich wird dieser Widerspruch durch die Entnahme von Mitteln aus den diversen Sondervermögen etwa für die Bundeswehr und die Energiepreisbremsen. Diese Vorratstöpfe, die die Bundesregierung im vergangenen Jahr zur Krisenbekämpfung eingerichtet hatte, erreichen ein Finanzvolumen von deutlich über 300 Milliarden Euro. „Obwohl die Bundesregierung die Schuldenbremse wieder einhalten will und die Notsituation für beendet erklärt, nutzt sie über die Sondervermögen erheblichen zusätzlichen Verschuldungsspielraum, um Klimaschutz, Digitalisierung, Verteidigung sowie Gas- und Strombremsen zu finanzieren“, heißt es in der Studie. „Insgesamt wird der Staat im Jahr 2023 voraussichtlich neue Schulden in Höhe von rund 140 Milliarden Euro machen und somit auf ein Defizit von 3,4 Prozent des BIP kommen“, schreiben die IW-Forscher. Dies verstoße gegen das Maastricht-Kriterium.