Umbau des Finanzministeriums Lindner tauscht überraschend Europa-Staatssekretär aus

Lindner soll laut der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ mit Pillath eine etwa zweijährige Amtszeit ausgemacht haben, nun geht er etwas früher. In den vergangenen Wochen hatte Lindner bereits vier Abteilungsleiter ausgetauscht. Der gesamte Umbau hat offenbar parteipolitische Hintergründe: Das Ministerium soll der FDP nähere Führungskräfte erhalten. Pillaths Nachfolger soll der in der Europapolitik eher unerfahrene deutsche Botschafter in Brasilien, Heiko Thoms, werden. Er war Büroleiter des früheren Bundesaußenministers und FDP-Chefs Guido Westerwelle.