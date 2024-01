FDP-Chef Lindner „Strack-Zimmermann ist Kampfansage an Von der Leyen“

Die FDP will am Sonntag auf einem Sonderparteitag in Berlin Marie-Agnes Strack-Zimmermann als Spitzenkandidatin für die Europawahl nominieren. Parteichef Christian Lindner wird die Veranstaltung eröffnen, Strack-Zimmermann sich dann am Mittag an die Delegierten wenden. Lindner sagte unserer Redaktion: „Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist eine Persönlichkeit, die keine Scheu hat, ihre richtigen Erkenntnisse robust zu kommunizieren. Ihre Nominierung sehe ich als doppelte Kampfansage. Sie ist die Kampfansage an Ursula von der Leyen von der CDU, die aus dem faszinierenden Freiheits- und Einigungsprojekt der EU eine Bürokratie-Drohung gemacht hat. Und sie ist die Kampfansage an alle diejenigen in der AfD, die wie Alice Weidel aus der EU einen Steinbruch zersplitterter Länder machen und Deutschland durch einen EU-Austritt wirtschaftlich ruinieren wollen.“