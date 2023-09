Gesetzentwurf der Familienministerin weiter strittig Lindner stoppt vorerst Kabinettsbeschluss zur Kindergrundsicherung

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) ist in der Nacht mit dem Versuch gescheitert, die Kindergrundsicherung an diesem Mittwoch ins Kabinett zu bringen. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat offenbar einen so genannten Leitungsvorbehalt eingelegt und den Kabinettsbeschluss damit blockiert - genau wie Paus vor vier Wochen bei Lindners Wachstumschancengesetz. Der Grund für Lindners Blockade: Asylbewerber sollten laut ihrem Gesetzentwurf ab 2025 einen Sonderzuschlag pro Kind von 20 Euro monatlich bekommen, weil der Corona-Sofortzuschlag für alle wegfällt. Das will Lindner nicht mittragen.