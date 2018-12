Christian Lindner im Interview: „Wenn es nach mir geht, wird bald eine neue Regierung gebildet“

Berlin AKK in „unkomfortabler Position“, ihr Generalsekretär als „Kugelfänger“: FDP-Chef Christian Lindner sagt im Interview, wie er den Machtwechsel in der CDU wahrnimmt - und warum sich erste Überläufer bei ihm melden.

Lindner ...könnte sich im kommenden Jahr sogar in der Rolle des Kugelfängers wiederfinden.

Lindner Vieles ist in Bewegung. Gegen eine stabile Union hätte ich nichts. Innere Sicherheit und Vertrauen in den Rechtsstaat in der Migration, Konzentration auf das Erwirtschaften des Wohlstands statt auf Verteilung sowie eine rationale Politik bei Diesel, Klima und Energie scheinen mir dafür wichtig. Da bin ich gespannt, ob eine solche Wende kommt.