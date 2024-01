Finanzminister im Interview Lindner bemängelt Kommunikation in der Ampel

Beim Bürgergeld will Lindner künftig die Bezieher stärker in die Pflicht nehmen. „Wir brauchen eine Doppelstrategie: Einerseits brauchen wir bessere Hinzuverdienstmöglichkeiten. Wer Sozialleistungen bezieht und arbeitet, der soll von seinem Verdienst nicht so viel angerechnet bekommen. Es muss möglich sein, sich Schritt für Schritt aus dem Leistungsbezug herauszuarbeiten. Andererseits haben wir den Job-Turbo, der Geflüchtete aus der Ukraine in Arbeit bringt. Dessen Instrumente sollten wir auf alle Bürgergeld-Bezieher ausdehnen. Beispielsweise ist die engere Kontaktdichte zu den Job-Centern wirksam“, so Lindner weiter.