Debatte um Stopp der Flugverbindungen Chinesen können trotz riesiger Corona-Welle weiter einreisen

Doch auch Virologen und Gesundheitsexperten halten die Gefahr eines Wiederaufflammens der Pandemie in Europa durch die Lage in China für begrenzt. „Deutschland ist hinsichtlich des Coronavirus auch dank der nochmals angepassten Impfstoffe und vielen Auffrischimpfungen heute viel besser auf den Winter vorbereitet als in den vergangenen zwei Jahren. Das hilft uns auch mit Blick auf die Situation in China“, sagte der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen unserer Redaktion. „Bei der großen Zahl an Infektionen dort ist eine Strategie der Eindämmung etwa durch Einreisebeschränkungen zudem unrealistisch. Viel sinnvoller wäre es, wenn wir uns hier vor Ort nun noch einmal konsequenter durch Masken, Abstand und Lüften schützen und Infektionsketten nicht nur bei Corona, sondern auch etwa Influenza und RSV kurz halten“, sagte Dahmen. „Denn die große Zahl an Atemwegserkrankungen führt zur Zeit zu einem Rekord an Personalausfällen, insbesondere auch im Gesundheitswesen. Mehr Rücksicht wäre hier das Gebot der Stunde, denn es gibt guten Grund zur Hoffnung, dass es dank der Impfung zumindest mit Corona mit dem Ende des Winters in Deutschland vorerst auch vorbei sein dürfte“, sagte Dahmen.