Chemnitz: Verdächtige der Messerattacke wollen aus der Untersuchungshaft entlassen werden

Tödliche Messerattacke in Chemnitz

Chemnitz Zwei der drei Tatverdächtigen der Messerattacke in Chemnitz wollen aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Vor knapp drei Wochen war ein 35-jähriger Deutscher erstochen worden. Danach hatte es rechte Ausschreitungen gegeben.

Knapp drei Wochen nach der tödlichen Messerattacke auf einen 35-jährigen Deutschen in Chemnitz verlangen die beiden inhaftierten Tatverdächtigen ihre Freilassung. Die Asylbewerber haben über ihre Anwälte Anträge auf Prüfung ihrer Untersuchungshaft gestellt, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz, Ingrid Burghart, am Freitag sagte. Die Prüfungstermine beim Amtsgericht seien kommende Woche. Die Gewalttat hatte zu Demonstrationen und teils fremdenfeindlichen Übergriffen in Chemnitz geführt.