Chemnitz und Köthen: Wolfgang Schäuble verurteilt "unentschuldbare Gewaltexzesse"

Proteste in Chemnitz und Köthen

Berlin Bundestagspräsident Schäuble hat angesichts rechtsextremer Proteste in Chemnitz und anderswo einen starken Rechtsstaat gefordert - gleichzeitig aber auch Verständnis für die Sorgen der Bürger geäußert.

„Wir müssen bei der Durchsetzung des Rechts besser werden - schnell, konsequent, sichtbar“, sagte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble am Dienstag im Bundestag. Das Demonstrationsrecht sei kein Freibrief für Gewalt. Dies gelte für Rechts wie für Links, betonte er und erinnerte auch an die linksextremen Ausschreitungen beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg. „Wir brauchen keine Revolution, sondern einen starken und toleranten Rechtsstaat“, betonte er.