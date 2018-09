Chemnitz: Polizei rief Verstärkung – wählte aber falsche Nummer

Chemnitz Bei den Ausschreitungen in Chemnitz hat einem Zeitungsbericht zufolge eine schwere Panne bei der Polizei zur Unterbesetzung geführt. Beim Ruf nach Verstärkung wurde demnach eine falsche Nummer gewählt.

Es seien sehr wohl zusätzliche Kräfte der Bundespolizei als Verstärkung angefordert worden, berichtet die die „Welt am Sonntag“ am Samstag vorab. Das Innenministerium in Dresden habe auf Anfrage bestätigt, dass es während des Einsatzes am Abend einen Hilferuf der Polizeidirektion Chemnitz ans Lagezentrum des Innenministeriums gab und die Bundespolizeiinspektion Pirna um Unterstützung gebeten wurde. Das sei allerdings kurzfristig nicht möglich gewesen.