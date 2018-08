Chemnitz: Haftbefehle nach tödlichem Angriff auf 35-Jährigen

Chemnitz/Berlin Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Chemnitz hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen Syrer und einen Iraker beantragt. Unterdessen verurteilt die Bundesregierung Übergriffe auf Migranten nach der Tat.

Die Bundesregierung hat Übergriffe auf Migranten in Chemnitz scharf verurteilt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag in Berlin: „Was gestern in Chemnitz stellenweise zu sehen war und was ja auch in Videos festgehalten wurde, das hat in unserem Rechtsstaat keinen Platz.“