Chemnitz: Bremer Abgeordneter soll Haftbefehl nach Tod von 35-Jährigem weiterverbreitet haben

Bremen Der Fall Chemnitz weitet sich aus. Die Ermittler geraten in Erklärungsnot, weil im Internet der Haftbefehl gegen einen Verdächtigen aufgetaucht ist. Aber sie haben einen Verdacht, wer das Dokument verbreitet haben könnte.

Timke ist Bundespolizist und Mitglied der rechten Wählervereinigung „Bürger in Wut“. Timkes Dienstverhältnis bei der Bundespolizei ruht, solange er in der Bürgerschaft sitzt. Die Ermittler durchsuchten nach Angaben der Staatsanwaltschaft bereits am Mittwoch die Wohnung des Mannes in Bremerhaven. Darüber hatte zunächst Radio Bremen berichtet. Timke habe den Haftbefehl inzwischen von seiner Facebook-Seite entfernt, sagte Passade.