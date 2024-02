Pisa-Schock Kritik am Schulsystem muss erlaubt sein

Es zeugt von geringer Bereitschaft zur Selbstreflexion, wenn sich Lehrervertreter Instanzen wie Pisa, die von außen auf das deutsche Bildungssystem blicken und die Defizite nüchtern erfassen, vom Hals schaffen wollen. Nicht die Erhebung der Probleme ist das Problem. Auch nicht der Überbringer schlechter Pisa-Befunde, das Problem ist das Problem. Schleicher mag Kritik am System polemisch auf die Menschen in diesem System zugespitzt haben, das schadet der Debatte, weil es sie auf das Niveau persönlicher Anfeindungen herunterzieht. Aber dass es Experten gibt, die Einblicke in den deutschen, aber eben auch in den Alltag anderswo haben und ungeschminkt benennen, was in Deutschland schiefläuft, ist gut. Wie viele Pisa-Schocks soll das Land noch durchlaufen bis allen klar ist, dass sich etwas ändern muss – im System, in vielen Klassenzimmern und bei der Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen?