Berlin Mit neunjähriger Verspätung soll der neue Berliner Großflughafen nun tatsächlich in Betrieb gehen. Die übliche Großspurigkeit Berliner Verantwortlicher ist angesichts der peinlichen Lachnummer verschwunden. Es gibt nicht einmal eine Eröffnungsfeier.

Fünf Jahre später sind aus ursprünglich geplanten 1,6 knapp sechs Milliarden Euro geworden. Und es werden immer noch täglich mehr. Gerade hat der BER bei den drei Eigentümern Berlin, Brandenburg und Bund weiteren Kapitalbedarf von 300 Millionen Euro allein für dieses Jahr angemeldet. Aus der ursprünglichen Absicht, ab 2025 schwarze Zahlen zu schreiben und zügig an den Abbau der 3,5 Milliarden Schulden zu gehen, wird auch nichts. Nach 36 Millionen Fluggästen an den Berliner Flughäfen im letzten Jahr sind es in den diesjährigen Corona-Zeiten wohl nur noch zehn Millionen.

Zwar wird das Regierungsterminal am BER schon eine Woche vor dem zivilen Terminal in Betrieb genommen. Doch die Verlagerung der Flugbereitschaft dürfte noch dauern. Die Hubschrauber bleiben noch für etliche Jahre in Tegel stationiert, und das meiste Personal mitsamt Hangars und Wartung in Bonn. Das zwischen fünf Bundesministerien auszuhandelnde Projekt ist nicht einmal fertig geplant, müsste dann erst noch durch das Planfeststellungsverfahren und könnte erst danach in die Bauphase treten. Die Empfangshalle stand zwar 18 Monate nach Baubeginn. Lütke Daldrup hält eine komplette Verlagerung der Flugbereitschaft von Bonn nach Berlin binnen fünf Jahren für möglich, schränkt jedoch zugleich ein, dass es auch „sehr viel länger“ dauern könnte. Innerhalb der Regierung wird sogar ein Zeitpunkt in den 2030er Jahren gehandelt. Deshalb werden die Regierungsjets noch viele Jahre leer zum Abholen der VIP-Passagiere nach Berlin und leer zurück nach Bonn fliegen, werden auch Reservemaschinen bei wichtigen Staatsreisen hin und her fliegen. Allein in den 13 Monaten bis April kamen so 617 Leerflüge zusammen.