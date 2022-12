Checkliste Deutschlandticket Was beim 49-Euro-Ticket erledigt ist – und was nicht

Die Einigung von Bund und Ländern beim 49-Euro-Ticket ist das eine. Die Umsetzung das andere. Bis man den bundesweit gültigen Fahrschein für den öffentlichen Personennahverkehr tatsächlich in der Hand halten wird, müssen noch einige Hürden genommen werden. Was ist bisher erledigt, was nicht? Die Checkliste zum 49-Euro-Ticket.