Bundestagswahl in Berlin Union zieht wegen Chaos-Wahl vor das Verfassungsgericht

Die Wahl in Berlin gilt als extrem schlecht vorbereitet. Es gab massive organisatorische Probleme. So mussten Wähler stundenlang anstehen, viele konnten ihre Stimme erst nach 18 Uhr abgeben. Außerdem fehlten Wahlurnen und Stimmzettel, mancherorts wurden einfach welche kopiert. In der Folge dieses wohl einmaligen Chaos bei einer Wahl in Deutschland muss nun auch die Abstimmung zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu allen zwölf Bezirksverordnetenversammlungen wiederholt werden. Das hatte der Berliner Verfassungsgerichtshof Mitte November entschieden. Beide Urnengänge fanden ebenfalls am Tag der Bundestagswahl im September 2021 statt. In Berlin wird am 12. Februar neu gewählt.