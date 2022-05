Chaos in Berlin : Kubicki kritisiert „erschütternde Vorkommnisse“ bei Bundestagswahl

Chaos in Berlin

Berlin Wegen mehrerer Pannen in Berlin bei der Bundestagswahl steht eine teilweise Wiederholung der Abstimmung zur Debatte. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki ist erschüttert und sieht das „Vertrauen in die Integrität“ der Wahl beschädigt.

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) hat Berlin wegen zahlreicher Unregelmäßigkeiten bei der

Bundestagswahl kritisiert. „Die Berliner Verwaltung hat dem

Vertrauen in die Integrität der Bundestagswahl unbestreitbar

Schaden zugefügt, und ich erwarte, dass der Berliner Senat uns

erklärt, welche Maßnahmen er ergreift, um so etwas

zukünftig zu verhindern“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Andernfalls stellt sich ernsthaft die Frage, ob das Land Berlin überhaupt noch in der Lage ist,

seine Pflichten gegenüber dem Bund zu erfüllen.“