Nach Chaos am Wahlsonntag : Berliner Senat beruft Landeswahlleiterin ab

Nach Chaos am Wahlsonntag

Petra Michaelis war als Landeswahlleiterin für die Durchführung des Bundestagswahl in der Hauptstadt verantwortlich. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Der Wahlsonntag in Berlin war von langen Schlangen vor vielen Wahllokalen und anderen Problemen bei Stimmabgabe und Auszählung geprägt. Landeswahlleiterin Petra Michaelis hatte ihr Amt daraufhin zur Verfügung gestellt. Ihrem Wunsch hat der Senat nun entsprochen.

Rund eineinhalb Wochen nach dem von zahlreichen Problemen überschatteten Wahlsonntag hat der Berliner Senat Landeswahlleiterin Petra Michaelis abberufen. Er entsprach damit am Dienstag ihrem Wunsch. Michaelis hatte ihr Amt bereits in der Vorwoche zur Verfügung gestellt.

Im Namen des Senats dankte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) Michaelis für ihre mehr als zehnjährige Tätigkeit in dem Amt. Der Senat zollte ihr zudem Respekt dafür, dass sie im Zusammenhang mit dem Umständen der jüngsten Wahlen Verantwortung übernommen habe. Die Abberufung wird mit Ablauf des 14. Oktobers wirksam. An dem Tag will der Landeswahlausschuss noch mit Michaelis das amtliche Endergebnis der Wahl zum Abgeordnetenhaus feststellen.