Bundeskanzler erstmals dabei Chanukka-Fest beginnt in Berlin mit Olaf Scholz

Chanukka erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem nach einem Aufstand gegen die Griechen 164 vor Christus und an das „Lichtwunder“ eines acht Tage brennenden Leuchters. Auch das Fest dauert acht Tage, dieses Jahr bis zum 15. Dezember. Jeden Tag wird ein weiteres Licht auf dem Chanukkia genannten Leuchter entzündet. Der religiöse Hintergrund hat mit Weihnachten nichts zu tun, aber Botschaft und Symbole sind ähnlich: Licht in der dunklen Jahreszeit und das Feiern in der Familie mit Geschenken.