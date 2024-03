Politikwissenschaftler Johannes Varwick „Die Worte des Papstes sind ein guter Impuls“

Varwick Der Westen hat in den vergangenen zwei Jahren massiv Waffen geliefert, das hat aber nicht zu einem Sieg über Russland geführt. Das Blatt für die Ukraine kann der Westen also wohl nur wenden, wenn er bereit ist „all in“ zu gehen, also auch eigene Soldaten zu entsenden. Das will bisher niemand. Aus nachvollziehbaren Gründen. Am Ende könnte eine nukleare Eskalation stehen. Der Westen nimmt seine Verantwortung also schon wahr, indem er nicht alles liefert, was er kann. Die Strategie, die Ukraine halbherzig zu unterstützen und damit ins Desaster laufen zu lassen, finde ich aber unverantwortlich. Das muss man offen aussprechen dürfen. Das hat der Papst getan.