Subventionskürzungen Özdemir-Ministerium sieht bei Agrar-Hilfen keinen weiteren Spielraum

Mit Blick auf die vom Bauernverband angekündigten bundesweiten Proteste ab dem 8. Januar gab es mahnende Worte aus dem Ministerium, das auch auf die Kritik an Vizekanzler Robert Habeck verwies, der die Verhandlungen in der Regierung für die Grünen geführt hatte. Der Bauernverband dürfe nicht unterschätzen, dass es noch eine breite Unterstützung der Bevölkerung für die Landwirte gebe, hieß es im Ministerium: „Ob das aber angesichts dieses Entgegenkommens und den Bildern zum Beispiel von gestern Abend in Schleswig-Holstein so bleibt, das muss man sich eben auch fragen.“ Aufgebrachte Landwirte hatten Habeck am Donnerstagabend am Verlassen einer Fähre gehindert, als er vom Urlaub auf der Hallig Hooge zurückkehren wollte.