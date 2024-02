Cem Özdemir beim Ständehaus-Treff „Die Ampel hat wahrlich Fehler gemacht“

Wütende Bauern, Trecker-Kolonnen, Straßen-Blockaden – der Streit um den Agrardiesel hat Cem Özdemir ins Rampenlicht gerückt. Am Montagmorgen musste sich der Bundeslandwirtschaftsminister noch auf Schleichwegen in das Gebäude der EU-Kommission bewegen, am Montagabend war er beim Ständehaus-Treff in Düsseldorf: Er könne Kritik gut aushalten, sagte Özdemir. „Ich war mal Handball-Torwart, ich habe manchen Ball ins Gesicht bekommen.“ Doch Gewalt habe in der politischen Auseinandersetzung nichts zu suchen. „Die rote Linie ist überschritten, wenn wie in Biberach oder Brüssel Polizeibeamte angegriffen werden“, sagt Özdemir im Gespräch mit Moritz Döbler, Chefredakteur der „Rheinischen Post“.