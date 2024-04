Domain „cdu.eu“ SPD schnappt CDU Internetadresse für EU-Wahlkampf weg

Knapp zwei Jahre nach der Landtagswahl weist eine weitere Umfrage eine steigende Wählergunst für die regierende CDU in Nordrhein-Westfalen aus, während der grüne Koalitionspartner an Zustimmung verliert. Wenn am Sonntag ein neuer NRW-Landtag gewählt würde, käme die CDU auf 38 Prozent nach 35,7 Prozent bei der Wahl 2022, wie aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des WDR-Magazins Westpol hervorgeht. Im Vergleich zur Umfrage von November 2023 lege die CDU um 3 Prozentpunkte zu. Die Grünen kämen auf 17 Prozent, ein Prozentpunkt weniger als bei der November-Umfrage und 1,2 Prozentpunkte weniger als bei der Wahl 2022.