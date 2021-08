CDU-Wirtschaftsrat : „Freiheitstag“ statt neuer Corona-Maßnahmen

Vier Wochen vor der Bundestagswahl übt der Wirtschaftsrat der CDU Kritik an der großen Koalition. Foto: dpa/Fabian Strauch

Berlin Wirtschaftsrat-Präsidentin Astrid Hamker sagt, die Unzufriedenheit mit der großen Koalition sei sehr groß. Sie fordere deshalb nicht nur eine gelockerte Coronapolitik, sondern auch Veränderungen in der Klima- und Wirtschaftspolitik.

Gut vier Wochen vor der Bundestagswahl hat der Wirtschaftsrat der CDU die Bundesregierung vor einer neuerlichen Verschärfung der Corona-Maßnahmen gewarnt. Eine Umfrage unter mehreren tausend Mitgliedsunternehmen habe gezeigt, dass die Unzufriedenheit mit der großen Koalition auf fast allen Politikfeldern sehr groß sei, sagte Wirtschaftsrat-Präsidentin Astrid Hamker am Donnerstag in Berlin. Der größte Einbruch sei in der Corona-Politik zu verzeichnen, die von den Mitgliedern im Herbst vergangenen Jahres noch zu zwei Dritteln ausgesprochen positiv bewertet worden sei.